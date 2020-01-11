Рейна станет игроком «Астон Виллы». «Милану» был предложен Джо Харт

Клуб английской Премьер-лиги «Астон Вилла» арендует 37-летнего испанского голкипера «Милана» Пепе Рейну. Об этом на своём сайте сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сегодня, 11 января, Рейна пройдёт медосмотр в одной из клиник Бирмингема. Арендное соглашение будет оформлено до конца сезона, по истечении которого предусмотрена опция необязательного выкупа. «Милан» будет искать вратаря на замену за пределами Италии.

По информации MilanNews.It, через агентов «Милану» были предложены услуги 32-летнего английского вратаря Джо Харта, выступающего за «Бёрнли. Ранее он уже играл в Италии за клуб Серии А «Торино» в сезоне 2016/2017. Он готов был принять 6-месячную аренду, но «Милан» отказался от подобного варианта.



В этом сезоне Пепе Рейна принял участие в лишь в одном матче чемпионата Италии в этом сезоне и пропустил один гол.

Джо Харт, перешедший в «Бёрнли» летом минувшего года за € 3,9 млн, принял участие лишь в 2 кубковых встречах, в которых пропустил 5 мячей.