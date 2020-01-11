«Челси» потерял Пулишича из-за травмы на несколько недель

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Об этом сообщил главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли».

«Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Мы расстроены этим, и это удар по нам. Ещё до Рождества он пожаловался на некоторую усталость, поэтому из-за опасений насчёт травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок, который умеет создавать моменты для партнёров», — приводит слова Лэмпарда Goal.

В 22-м туре английской Премьер-лиги «Челси» примет «Бёрнли». Встреча состоится сегодня, 11 января. Начало – 18:00 мск.

«Челси», набрав 36 очков в 21 матче, занимает 4-е место в АПЛ. «Бёрнли» (24) – 15-е.