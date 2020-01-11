Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Крал сравнил чемпионаты России и Чехии

Крал сравнил чемпионаты России и Чехии
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал основные отличия российского чемпионата от чешского.

«Основные отличия между чешским и российским чемпионатом? В России выше индивидуальные качества футболистов. В целом лига более техничная. С точки зрения реального иностранца, футбольная наглость в России также другая. Здесь можно улучшить свои индивидуальные качества», — приводит слова Крала iSport.cz.

Алекс Крал перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года из чешской «Славии». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл за красно-белых 9 матчей в чемпионате России и не отличился результативными действиями, получив 3 жёлтые карточки.

После 19 туров РПЛ «Спартак» располагается на 10-м место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Крал: отлично вписался в «Спартак». Жизнь в Москве прекрасна
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020