Крал сравнил чемпионаты России и Чехии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал основные отличия российского чемпионата от чешского.

«Основные отличия между чешским и российским чемпионатом? В России выше индивидуальные качества футболистов. В целом лига более техничная. С точки зрения реального иностранца, футбольная наглость в России также другая. Здесь можно улучшить свои индивидуальные качества», — приводит слова Крала iSport.cz.

Алекс Крал перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года из чешской «Славии». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл за красно-белых 9 матчей в чемпионате России и не отличился результативными действиями, получив 3 жёлтые карточки.

После 19 туров РПЛ «Спартак» располагается на 10-м место в турнирной таблице, набрав 22 очка.