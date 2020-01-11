Крал сравнил чемпионаты России и Чехии
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал основные отличия российского чемпионата от чешского.
«Основные отличия между чешским и российским чемпионатом? В России выше индивидуальные качества футболистов. В целом лига более техничная. С точки зрения реального иностранца, футбольная наглость в России также другая. Здесь можно улучшить свои индивидуальные качества», — приводит слова Крала iSport.cz.
Алекс Крал перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года из чешской «Славии». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл за красно-белых 9 матчей в чемпионате России и не отличился результативными действиями, получив 3 жёлтые карточки.
После 19 туров РПЛ «Спартак» располагается на 10-м место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
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