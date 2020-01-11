Вратарь «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил курьёзный гол. Видео
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, который сейчас выступает за «Бешикташ» на правах аренды, вновь пропустил курьёзный гол.
Это произошло в товарищеском матче между «Бешикташем» и клубом из второй турецкой лиги «Алтынорду». На 11-й минуте Кариус не смог справиться с фланговой подачей, и мяч залетел в ворота.
Видео с ошибкой Кариуса можно посмотреть на «Чемпионате».
Сам матч завершился со счётом 2:2.
В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кариус провёл 16 матчей. Также на его счету 5 игр в Лиге Европы.
Напомним, Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Тогда голкипер допустил две грубые ошибки и триумфатором соревнования стал мадридский «Реал», одержавший победу со счётом 3:1.
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