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29-летний Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

29-летний Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Аякса» Дейли Блинд может больше не выйти на футбольное поле из-за проблем с сердцем, сообщает Fox Sports.

Так, отец 29-летнего футболиста Данни заявил: «Возвращение Дейли на поле в качестве профессионального футболиста не является на 100% безопасным». Отмечается, что семья игрока предпочитает не говорить о его возможном возвращении в строй. Тем не менее в «Аяксе» ожидают, что в течение ближайшего месяца защитник начнёт тренироваться с командой.

Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» у Блинда случилось головокружение. После встречи футболист прошёл медицинское обследование, оно и выявило у спортсмена миокардит. Позже игроку была сделана операция.

Блинд: на данный момент чувствую себя хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее
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