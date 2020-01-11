29-летний Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может больше не выйти на футбольное поле из-за проблем с сердцем, сообщает Fox Sports.
Так, отец 29-летнего футболиста Данни заявил: «Возвращение Дейли на поле в качестве профессионального футболиста не является на 100% безопасным». Отмечается, что семья игрока предпочитает не говорить о его возможном возвращении в строй. Тем не менее в «Аяксе» ожидают, что в течение ближайшего месяца защитник начнёт тренироваться с командой.
Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» у Блинда случилось головокружение. После встречи футболист прошёл медицинское обследование, оно и выявило у спортсмена миокардит. Позже игроку была сделана операция.
Блинд: на данный момент чувствую себя хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее
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