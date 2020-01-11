Олдридж: Моуринью очень запуган «Ливерпулем»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился ожиданиями от матча красных с «Тоттенхэм Хотспур» в 22-м туре английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 11 января, в Лондоне, начало — в 20:30 мск.



«Тоттенхэм» позволит нам владеть мячом и оказывать давление. Нет сомнений, Моуринью сыграет именно так, потому что он очень запуган «Ливерпулем». Он даже заявил, что «Ливерпуль» — лучшая команда на планете, хотя не было никакой нужды отдельно это подчёркивать, ведь мы уже выиграли клубный чемпионат мира. Наверняка он произносил это, стиснув зубы.



Моуринью не пытается заболтать нас, потому что знает, что Клопп не подвержен таким приёмам, но это показывает его нынешний образ мышления. «Тоттенхэм» — хорошая команда, и у них в составе по-прежнему большинство игроков, которые привели клуб к финалу Лиги чемпионов, но «Ливерпуль» на ходу. Мы умеем играть с теми, кто «паркует автобус». Рассчитываю, что мы продолжим победную серию», — написал Олдридж в своей колонке в Liverpool Echo.

Моуринью: мы верим, что «Тоттенхэм» может обыграть «Ливерпуль»