Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой. Игрок проведёт 35-й сезон в карьере

«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой. Игрок проведёт 35-й сезон в карьере
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольный клуб «Йокогама» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуёси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года. Для футболиста это будет 35-й сезон в карьере.

«Хочу выразить слова благодарности клубу за то, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести свой вклад в победы команды», — сказал Миура по случаю подписания нового контракта с клубом.

В минувшем сезоне Миура принял участие в 5 матчах в составе «Йокогамы», результативными действиями не отметился. В общей сложности на поле он провёл 233 минуты игрового времени. Ранее форвард поиграл в Бразилии, Австралии, загребском «Динамо». Сезон-1994/1995 японец провёл в «Дженоа».

Вратарь «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил курьёзный гол. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020