«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой. Игрок проведёт 35-й сезон в карьере

Футбольный клуб «Йокогама» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуёси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года. Для футболиста это будет 35-й сезон в карьере.
«Хочу выразить слова благодарности клубу за то, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести свой вклад в победы команды», — сказал Миура по случаю подписания нового контракта с клубом.
В минувшем сезоне Миура принял участие в 5 матчах в составе «Йокогамы», результативными действиями не отметился. В общей сложности на поле он провёл 233 минуты игрового времени. Ранее форвард поиграл в Бразилии, Австралии, загребском «Динамо». Сезон-1994/1995 японец провёл в «Дженоа».
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