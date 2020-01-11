Уткин: по-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году

Известный блогер Василий Уткин в шутливой форме прокомментировал новость, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, пребывающий без клуба с лета прошлого года, отправится за зимние сборы с «Рубином».



«По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году и через год он будет чемпионом», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Напомним, 5 января Тарасов поздравил сборную России с победой на молодёжном чемпионате мира по хоккею, несмотря на то что в действительности команда проиграла в финале. Пост футболист сопроводил фотографией экрана телевизора, где показывался повтор решающей встречи турнира 2011 года, ставшей для россиян победной. Позднее Дмитрий объяснил ошибку условием настольной игры с семьёй.

«Улетаю в Казань». Тарасов подтвердил, что отправится на сборы с «Рубином»