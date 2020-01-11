До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами

«Барселона» ведёт поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, на днях руководство каталонского клуба встречалось с Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», чтобы обсудить возможность сотрудничества. А до этого сине-гранатовые контактировали с тремя специалистами. В частности, ранее представители «Барсы» вели переговоры с наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом, Тьерри Анри, который сейчас работает с канадским «Монреаль Импакт», и ныне безработным Кике Сетьеном.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в первом круге 40 очков. Контракт Вальверде с клубом рассчитан до лета текущего года.