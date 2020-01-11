Артета: Давид Луис сделал большой шаг вперёд, я очень доволен им

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил защитника команды Давида Луиса.



«Я хотел, чтобы Луис стал лидером в раздевалке. Он самый титулованный игрок в команде, и мы должны использовать это. Я хотел, чтобы Давид вложил все свои лучшие качества в игру, и он сделал большой шаг вперёд. Очень им доволен. В матчах, что Луис провёл под моим руководством, он играл потрясающе. Его отношение к делу на тренировках, то, как он общается с партнёрами, его стремление продолжать учиться — всё это прекрасно», — приводит слова Артеты Goal.com.



Луис перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В нынешнем сезоне 32-летний бразилец провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 мяча и получил 4 жёлтые карточки. «Канониры» после 21 тура занимают 10-е место в турнирной таблице первенства.

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