«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 15:30

Сегодня, 11 января, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Кейт Страуд.



Последний матч «канониров» и «орлов» в Премьер-лиге состоялся в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Эмирейтс». Тогда команды не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 2:2.



«Кристал Пэлас», набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (27) — на 8-м месте.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз: Артета не станет пороть горячку «Канониры» столкнутся с одной из лучших оборон АПЛ, но Артета сохранит хладнокровие.