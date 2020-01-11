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В Австралии акулы съели немецкого футболиста, который проводил там отпуск

В Австралии акулы съели немецкого футболиста, который проводил там отпуск
Футбол / Прочие турниры 0

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии. Об этом сообщает El Caso.

Согласно информации источника, 21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в море. Друзья игрока предприняли попытки его спасти, но их действия оказались безрезультатными. На место происшествия были вызваны полиция и спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки футболиста. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли он жив в тот момент, не сообщается.

«Гастинг Бронкос» уже выразил соболезнования семье футболиста.

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