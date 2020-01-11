«Интер» готов заплатить за Эриксена € 20 млн. Игроку предложен контракт на 4,5 года

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно.
Как сообщает The Guardian, нерадзурри выразили готовность заплатить за датчанина € 20 млн в этом месяце, чтобы заполучить его за полгода до истечения контракта со «шпорами». Итальянский клуб сделал Эриксену предложение о соглашении на четыре с половиной года. Если сделка сорвётся и переход состоится летом, то длительность контракта будет сокращена до четырёх лет.
При этом «Интеру», чтобы заполучить хавбека, предстоит выдержать конкуренцию. В услугах Кристиана заинтересованы ещё несколько клубов, среди которых «Пари Сен-Жермен». Представители этих команд в ближайшие дни встретятся с агентом игрока.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.
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