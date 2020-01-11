Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что хочет видеть в своей команде полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.
«Есть идея пригласить Жиркова в „Тамбов“. Если Юра согласится, с удовольствием. Не скажу, что мы друзья, но вместе играли: он молодой, а я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная: мне — тридцать три, ему — двадцать. Конечно, когда Юра появился в «Спартаке», можно было предположить, что далеко пойдёт. Все качества имел для этого. Много голов я забил с его передач. И то, что он сейчас делает, таких передач с фланга ни у кого нет в нашем чемпионате», — приводят слова Первушина «Аргументы недели».
Первушин и Жирков вместе выступали в тамбовском «Спартаке» в 2003 году.
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