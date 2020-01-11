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Иркутский «Зенит» полгода не платит зарплату. Игроки подрабатывают грузчиками, таксистами

Иркутский «Зенит» полгода не платит зарплату. Игроки подрабатывают грузчиками, таксистами
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

У иркутского «Зенита», выступающего в зоне «Восток» ПФЛ, серьёзные проблемы с финансированием, сообщают «Вести Иркутск».

Согласно информации источника, футболисты не получают зарплату в клубе уже шесть месяцев. В последний раз игроки получали деньги в июле прошлого года. Из-за проблем с финансированием футболисты вынуждены подрабатывать в свободное время грузчиками и таксистами.

«Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», — прокомментировал ситуацию капитан «Зенита» Илья Кенгуров.

Руководство клуба объясняет имеющиеся финансовые проблемы невыполнением обязательств со стороны спонсора. Спонсор в свою очередь заявляет, что переводит средства на счета «Зенита» в полном объёме.

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