Спортдир «Жилины»: ЦСКА предлагал за Боженика € 5 млн. Готовы продать его за эту сумму

Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявил, что клуб будет рассматривать предложения по своему форварду Роберту Боженику в размере не менее € 5 млн. Именно столько за нападающего был готов заплатить московский ЦСКА.

«Мы всё ещё верим, что он может остаться у нас до лета. Однако, если получим предложение, соответствующее нашим ожиданиям, мы готовы его продать. Тем не менее такого предложения ещё не поступало. За сопоставимую с € 5 млн сумму, предложенную ранее ЦСКА, мы готовы обсудить его трансфер. Не собираемся вести диалог, если предложение не будет соответствовать этой сумме», — цитирует Беланика Novy CAS.

Отмечается, что «Жилина» была готова продать Боженика в ЦСКА. Трансфер был сорван футболистом и его агентом.