«Локомотив» проведёт три матча на первом зимнем сборе

Московский «Локомотива» на своём официальном сайте назвал соперников по товарищеским матчам, которые пройдут на первом зимнем сборе команды в Испании с 14 по 27 января.



В первом матче, 20 января, «железнодорожники» встретятся со «Стяуа» (Румыния). 23 января подопечные Юрия Сёмина проведут матч с «Осиеком» (Хорватия). В заключительной встрече, которая пройдёт 26 января, соперником московского коллектива выступит «Чонбук» (Корея). Время начала матчей станет известно позднее.



«Локомотив», набрав 34 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая клубам ЦСКА и «Ростову». Выше также располагаются «Краснодар» (35) и «Зенит» (45).

Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Локомотив» Рассказываем, что будут пытаться предпринять «железнодорожники» в зимний трансферный период.