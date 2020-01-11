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«Локомотив» проведёт три матча на первом зимнем сборе

«Локомотив» проведёт три матча на первом зимнем сборе
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотива» на своём официальном сайте назвал соперников по товарищеским матчам, которые пройдут на первом зимнем сборе команды в Испании с 14 по 27 января.

В первом матче, 20 января, «железнодорожники» встретятся со «Стяуа» (Румыния). 23 января подопечные Юрия Сёмина проведут матч с «Осиеком» (Хорватия). В заключительной встрече, которая пройдёт 26 января, соперником московского коллектива выступит «Чонбук» (Корея). Время начала матчей станет известно позднее.

«Локомотив», набрав 34 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая клубам ЦСКА и «Ростову». Выше также располагаются «Краснодар» (35) и «Зенит» (45).

Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Локомотив»
Рассказываем, что будут пытаться предпринять «железнодорожники» в зимний трансферный период.
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