«Челси» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 18:00

Сегодня, 11 января, состоится матч «Челси» — «Бёрнли». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Гэвин Уорд.



Последний матч «Челси» и «Бёрнли» в Премьер-лиге состоялся в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Терф Мур» в Бёрнли. Тогда победу со счётом 4:2 одержали лондонцы.



«Челси», набрав 36 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (24) располагается на 15-й строчке.

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