«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 20:30

Сегодня, 11 января, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Андре Марринер.

Последняя встреча «шпор» с красными в Премьер-лиге состоялась в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Энфилд». «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

«Ливерпуль», набрав 58 очков в 20 матчах, уверенно лидирует в чемпионате Англии. «Тоттенхэм Хотспур» (30) — на 7-м месте.