Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 20:30

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 11 января, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Андре Марринер.

Последняя встреча «шпор» с красными в Премьер-лиге состоялась в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Энфилд». «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

«Ливерпуль», набрав 58 очков в 20 матчах, уверенно лидирует в чемпионате Англии. «Тоттенхэм Хотспур» (30) — на 7-м месте.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020