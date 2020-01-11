«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 20:30
Сегодня, 11 января, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Андре Марринер.
Последняя встреча «шпор» с красными в Премьер-лиге состоялась в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Энфилд». «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.
«Ливерпуль», набрав 58 очков в 20 матчах, уверенно лидирует в чемпионате Англии. «Тоттенхэм Хотспур» (30) — на 7-м месте.
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку
Читайте также
- 11 января 2020
-
18:22
-
17:59
-
17:58
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:17
-
17:09
-
16:55
-
16:51
-
16:35
-
16:27
-
16:19
-
16:02
-
15:50
-
15:30
-
15:12
-
15:07
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:40
-
14:07
-
13:54
-
13:46
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
11:59
-
11:55
Партнерский контент