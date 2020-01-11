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Зидан прокомментировал победу «Атлетико» над «Барселоной»

Зидан прокомментировал победу «Атлетико» над «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о победе «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 3:2. «Матрасники» избежали поражения в заключительные 10 минут матча, забив два мяча — на 81-й и 86-й минутах.

«Это футбол. Был момент во встрече, когда казалось, что „Барселона“ выиграет, но „Атлетико“ перевернул игру. Таков футбол. Что касается ситуации с Вальверде, такое случается со всеми тренерами. Не хочу говорить об этом. Все тренеры проходят через то, что он сейчас переживает», — приводит слова Зидана AS.

В финале Суперкубка Испании встретятся «Атлетико» и «Реал», который в другом полуфинале обыграл «Валенсию» (3:1). Встреча состоится в воскресенье, 12 января. Начало — в 21:00 мск.

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