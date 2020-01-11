«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 января в 18:00
Сегодня, 11 января, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Роберт Джонс.
Последний матч «красных дьяволов» и «канареек» в Премьер-лиге состоялся в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Кэрроу Роуд». Тогда победу со счётом 3:1 одержал «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Норвич Сити» (14) — на 20-м месте.
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