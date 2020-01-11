«Эвертон» предложит € 30 млн за Эвертона

«Эвертон» начал работу над переходом футболиста по фамилии Эвертон из «Гремио», сообщает ESPN со ссылкой на Gazeta Esportiva.
По информации источника, «ириски» готовятся сделать бразильскому клубу предложение в размере € 30 млн уже в зимнее трансферное окно. Главный тренер ливерпульской команды Карло Анчелотти связался с 23-летним нападающим и сообщил о желании видеть его в коллективе.
Напомним, об интересе «Эвертона» к Эвертону стало известно в декабре прошлого года, когда пост наставника команды занимал португалец Марку Силва. Ранее форвардом интересовался лондонский «Арсенал».
В минувшем сезоне бразильской Серии А Эвертон в 30 матчах записал на свой счёт 11 мячей (1 — с пенальти) и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.
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