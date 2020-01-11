Слуцкий встретился с президентом Татарстана

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

«В ходе встречи Рустам Минниханов и Леонид Слуцкий обсудили вопросы развития футбола в целом и клуба «Рубин» в частности, затронули тему подготовки футболистов.

Обсуждался также вопрос строительства крытых футбольных манежей в районах республики. Рустам Минниханов, в частности, сообщил, что в 2020 году в республике появится 4 крытых футбольных манежа, чтобы спортсмены имели возможность заниматься круглогодично", — сказано в сообщении на официальном сайте президента Республики Татарстан.

Слуцкий был назначен главным тренером «Рубином» в декабре минувшего года. Первый матч под руководством нового наставника казанская команда проведёт 1-го марта — в гостях она встретится с «Тамбовом».