СМИ: «Милан» заменит Рейну на экс-вратаря «Челси» Беговича

«Милан» определился с заменой вратарю Пепе Рейне, который в ближайшее время должен перейти в «Астон Виллу».



По информации Calciomercato.com, ряды россонери пополнит Асмир Бегович, известный по выступлениям за «Челси». В настоящее время босниец выступает на правах аренды за «Карабах», а права на него принадлежат «Борнмуту».



Запасным вариантом для «Милана» остаётся голкипер «Бёрнли» Джо Харт, однако его переход маловероятен.



Бегович провёл большую часть карьеры в Англии, где в 2005 году подписал первый профессиональный контракт с «Портсмутом». В течение следующих нескольких лет Асмира отправляли в другие клубы в аренду, а в 2010-м он перешёл в «Сток Сити». Спустя пять лет вратаря подписал «Челси», откуда он в 2017 году перешёл в «Борнмут». За «Карабах» выступает с прошлого года.

Рейна станет игроком «Астон Виллы». «Милану» был предложен Джо Харт