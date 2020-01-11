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Обамеянг забил «Кристал Пэлас» после шикарного паса Ляказетта. Видео

Обамеянг забил «Кристал Пэлас» после шикарного паса Ляказетта. Видео
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте после красивого паса нападающего «канониров» Александра Ляказетта выход один на один реализовал его партнёр по атаке Пьер-Эмерик Обамеянг.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Кейт Страуд.

«Кристал Пэлас», набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (27) располагается на восьмой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.

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