Обамеянг забил «Кристал Пэлас» после шикарного паса Ляказетта. Видео

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 12-й минуте после красивого паса нападающего «канониров» Александра Ляказетта выход один на один реализовал его партнёр по атаке Пьер-Эмерик Обамеянг.

Видео доступно на «Чемпионате».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Кейт Страуд.



«Кристал Пэлас», набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (27) располагается на восьмой строчке.



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.