«Реал» намерен купить 19-летнего форварда «Малаги»

Нападающий «Малаги» Уго Вальехо может перейти в мадридский «Реал» до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает AS.



Контракт 19-летнего футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета этого года, однако «сливочные» не намерены ждать истечения соглашения и хотят заполучить игрока до конца месяца. Стремление «Реала» связано с тем, что «Малага» предпринимает попытки сохранить Уго и предлагает ему продлить контракт.



Если переход состоится, то «Королевский клуб» с большой долей вероятности отправит Вальехо в аренду в одну из команд Сегунды, второго по силе дивизиона Испании. На форварда претендуют несколько клубов, среди которых — «Депортиво».



Вальехо в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах Сегунды (2 — в основе), не отметившись результативными действиями.

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