Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кристал Пэлас» забил «Арсеналу» благодаря неудачно выставленной ноге Давида Луиса. Видео

«Кристал Пэлас» забил «Арсеналу» благодаря неудачно выставленной ноге Давида Луиса. Видео
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте при счёте 0:1 хозяева восстановили паритет. После подачи в штрафную площадь мяч отскочил к нападающему «орлов» Джордану Айю, после удара которого попал в выставленную защитником гостей Давидом Луисом ногу и отправился в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Кейт Страуд.

«Кристал Пэлас», набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (27) — на восьмом месте.

Обамеянг забил «Кристал Пэлас» после шикарного паса Ляказетта. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020