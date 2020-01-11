«Кристал Пэлас» забил «Арсеналу» благодаря неудачно выставленной ноге Давида Луиса. Видео

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 54-й минуте при счёте 0:1 хозяева восстановили паритет. После подачи в штрафную площадь мяч отскочил к нападающему «орлов» Джордану Айю, после удара которого попал в выставленную защитником гостей Давидом Луисом ногу и отправился в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Кейт Страуд.



«Кристал Пэлас», набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (27) — на восьмом месте.