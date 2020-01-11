«Барселона» объявила, что Суаресу будет сделана операция

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что форвард команды Луис Суарес ляжет на операционный стол.

«В воскресенье, 12 января, игрок первой команды Луис Суарес будет прооперирован доктором Рамоном Кугатом из-за травмы наружного мениска правого колена. После операции клуб сделает ещё одно объявление о травме футболиста», — сказано в заявлении каталонского клуба.

В текущем сезоне Суарес принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 14 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что у Суареса проблемы с коленом уже давно. Полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетико» он проводил на уколах.