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«Барселона» объявила, что Суаресу будет сделана операция

«Барселона» объявила, что Суаресу будет сделана операция
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что форвард команды Луис Суарес ляжет на операционный стол.

«В воскресенье, 12 января, игрок первой команды Луис Суарес будет прооперирован доктором Рамоном Кугатом из-за травмы наружного мениска правого колена. После операции клуб сделает ещё одно объявление о травме футболиста», — сказано в заявлении каталонского клуба.

В текущем сезоне Суарес принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 14 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что у Суареса проблемы с коленом уже давно. Полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетико» он проводил на уколах.

«Барселона» потеряла из-за травмы Суареса, игроку будет сделана операция
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