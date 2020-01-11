Обамеянга удалили с поля при помощи VAR за грубый фол на игроке «Кристал Пэлас». Видео

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 65-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в центре поля у самой бровки в подкате грубо въехал в голеностоп полузащитнику «Кристал Пэлас» Максимилиану Мейеру. Главный арбитр показал габонскому игроку жёлтую карточку, однако после просмотра VAR было принято более суровое решение: Обамеянг покинул поле, получив прямую красную карточку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Кейт Страуд.



«Кристал Пэлас», набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (27) — на восьмом месте.