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Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона

Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.

«Отпуск прошёл отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

В Катар отправляюсь с хорошим настроем. Ещё до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием.

Цели на оставшуюся часть сезона? Личная цель — постараться играть как можно больше. А командные цели понятны. У нас осталось два турнира — Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать. Всё в наших руках. Будем к этому идти. Надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

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