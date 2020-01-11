«Интер» близок к покупке Жиру за € 5–6 млн
Миланский «Интер» близок к приобретению нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Трансфер обойдётся чёрно-синим в € 5–6 млн, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
«Интер» согласовал с Жиру условия контракта. Договор будет рассчитан до 30 июня 2022 года.
Руководство миланского клуба продолжит вести переговоры с «Челси» в эти выходные. Ожидается, что стороны объявят о договорённости в ближайшее время.
Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Соглашение 33-летнего француза с синими рассчитано до конца этого сезона. В нынешней кампании Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Интер», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А.
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