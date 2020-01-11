Артета: не думаю, что Обамеянг совершил фол намеренно. Он допустил ошибку

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).



«Первые 35 минут матча — это именно то, что хочу видеть в исполнении „Арсенала“. Мы доминировали на поле, постоянно создавали опасные моменты. Потом сбавили обороты, легче отдавали сопернику мяч. Стоит отдать должное „Кристал Пэлас“ за первые 15 минут второго тайма — они навязали нам борьбу. Мы старались дать отпор, но из-за этого полностью перестали создавать моменты у ворот соперника. Такое недопустимо. Не думаю, что мы лишились концентрации. Сложно контролировать „Кристал Пэлас“ в течение 90 минут. В определённый момент мы должны были уйти в защиту.



Не видел эпизода, после которого Обамеянг получил красную карточку, но, наверное, для наказания был повод. Не думаю, что Обамеянг сделал это намеренно. Он допустил ошибку», — приводит слова Артеты BT Sport.

Сократис: «Арсенал» играл намного лучше «Кристал Пэлас», мы разочарованы результатом