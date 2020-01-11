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«Манчестер Юнайтед» открыл счёт после удара Рашфорда в прыжке. Видео

«Манчестер Юнайтед» открыл счёт после удара Рашфорда в прыжке. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити» нападающий хозяев Маркус Рашфорд на 27-й минуте открыл счёт. Он в прыжке замкнул подачу полузащитника Хуана Маты.

Видео доступно на «Чемпионате».

22-й тур АПЛ стартовал вчера, 10 января, матчем «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев с минимальным счётом — 1:0.

Сегодня, 11 января, «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Также сегодня проходят матчи «Челси» — «Бёрнли», «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» — «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» и состоится встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».

Завтра, 12 января, встретятся «Борнмут» с «Уотфордом», «Астон Вилла» с «Манчестер Сити».

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