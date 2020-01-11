Абрахам забил, оставив в дураках вратаря и защитника, ударом с отскоком. Видео

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли» хозяева удвоили преимущество на 38-й минуте (2:0). Гол забил нападающий Тэмми Абрахам. После подачи с фланга он пробил головой так, что мяч, отскочив от газона, пролетел между стоявшими очень близко к нему вратарём и защитником соперника.
Видео доступно на «Чемпионате».
22-й тур АПЛ стартовал вчера, 10 января, матчем «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Сегодня, 11 января, «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.
Сегодня также проходят матчи «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» — «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити», «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» и состоится встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
Завтра, 12 января, встретятся «Борнмут» с «Уотфордом», «Астон Вилла» с «Манчестер Сити».
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