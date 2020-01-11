Ибрагимович забил первый гол в официальном матче после возвращения в «Милан»
Нападающий Златан Ибрагимович на 64-й минуте выездного матча 19-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» забил первый гол в официальном матче после возвращения в «Милан». Автором результативной передачи стал защитник Тео Бернар Франсуа. Счёт — 2:0.
Ранее 38-летний швед забил мяч за «Милан» в товарищеской встрече с «Роденсом» (9:0).
Напомним, Златан вернулся в «Милан» в конце декабря 2019 года. До этого он играл в «Лос-Анджелес Гэлакси» (март 2018 — ноябрь 2019). В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS форвард записал в актив 31 гол и 8 результативных передач в 31 матче.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе красно-чёрных форвард — чемпион Серии А и обладатель Суперкубка Италии.
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