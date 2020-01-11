Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Кальяри» в матче Серии А

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау, отправив мяч в ворота соперника на 46-й минуте после передачи хавбка Самуэля Кастильехо. В середине второго тайма преимущество красно-чёрных упрочил форвард Златан Ибрагимович, ему ассистировал защитник Тео Бернар Франсуа.

Ибрагимович впервые забил в официальном матче после возвращения в «Милан». Ранее 38-летний швед отличился в товарищеском матче с «Роденсом» (9:0).

«Кальяри» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе красно-синих 29 очков. «Милан» (25) — на восьмом месте.