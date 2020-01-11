Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Кальяри» в матче Серии А
В матче 19-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау, отправив мяч в ворота соперника на 46-й минуте после передачи хавбка Самуэля Кастильехо. В середине второго тайма преимущество красно-чёрных упрочил форвард Златан Ибрагимович, ему ассистировал защитник Тео Бернар Франсуа.
Ибрагимович впервые забил в официальном матче после возвращения в «Милан». Ранее 38-летний швед отличился в товарищеском матче с «Роденсом» (9:0).
«Кальяри» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе красно-синих 29 очков. «Милан» (25) — на восьмом месте.
Италия - Серия А. 19-й тур
11 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Леау – 46' 0:2 Ибрагимович – 64'
Конте: пытался заполучить Ибрагимовича в «Челси»
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