Гол и удаление Обамеянга — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 1:1 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 12-й минуте забил нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг. Ворвавшись в штрафную, он получил пас от нападающего Александра Ляказетта и точно пробил в ближний угол.

Во втором тайме на 59-й минуте нападающий хозяев Джордан Айю сравнял счёт. Он нанёс удар из штрафной, а мяч, попав в защитника «Арсенала» Давида Луиса, сменил направление полёта и попал в ворота.

На 67-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Обамеянга. Он получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Арсенал», набрав 28 очков, в турнирной таблице АПЛ занимает 10-е место, а «Кристал Пэлас» (29) — на 9-м.