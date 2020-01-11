Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол и удаление Обамеянга — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Гол и удаление Обамеянга — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
Футбол / Англия 0

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 1:1 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол на 12-й минуте забил нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг. Ворвавшись в штрафную, он получил пас от нападающего Александра Ляказетта и точно пробил в ближний угол.

Во втором тайме на 59-й минуте нападающий хозяев Джордан Айю сравнял счёт. Он нанёс удар из штрафной, а мяч, попав в защитника «Арсенала» Давида Луиса, сменил направление полёта и попал в ворота.

На 67-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Обамеянга. Он получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Арсенал», набрав 28 очков, в турнирной таблице АПЛ занимает 10-е место, а «Кристал Пэлас» (29) — на 9-м.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020