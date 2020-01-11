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«Челси» забил после удара Хадсона-Одои в падении. Видео

«Челси» забил после удара Хадсона-Одои в падении. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли» хозяева на 49-й минуте довели счёт до крупного — 3:0. Нападающий Каллум Хадсон-Одои ударом в касание замкнул подачу от угла штрафной площади.

Видео доступно на «Чемпионате».

22-й тур АПЛ стартовал вчера, 10 января, матчем «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Сегодня, 11 января, «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Также сегодня проходят матчи «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» — «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити», «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» и состоится встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».

Завтра, 12 января, встретятся «Борнмут» с «Уотфордом», «Астон Вилла» с «Манчестер Сити».

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