Рамос — о Суперкубке Испании: мы гости на этом турнире

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии финального матча Суперкубка Испании с «Атлетико» высказался о новом формате турнира.



«Да, играем здесь в этом году, но мы гости на этом турнире. В следующем году всё будет по-другому», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.



Финальный матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Начало — в 21:00 мск. Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 3:1, а мадридский «Атлетико» оказался сильнее «Барселоны» (3:2).

«Реал» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (35) — на 3-м месте.