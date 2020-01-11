Рамос — о Суперкубке Испании: мы гости на этом турнире
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии финального матча Суперкубка Испании с «Атлетико» высказался о новом формате турнира.
«Да, играем здесь в этом году, но мы гости на этом турнире. В следующем году всё будет по-другому», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Финальный матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Начало — в 21:00 мск. Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 3:1, а мадридский «Атлетико» оказался сильнее «Барселоны» (3:2).
«Реал» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (35) — на 3-м месте.
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