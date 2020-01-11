«Челси» разгромил «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 27-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Бёрнли», и его успешно реализовал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Через 11 минут нападающий Тэмми Абрахам упрочил преимущество хозяев. В начале второго тайма, на 49-й минуте, форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои установил окончательный счёт.



Лондонский «Челси» набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».