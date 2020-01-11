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«Челси» разгромил «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

«Челси» разгромил «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 27-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Бёрнли», и его успешно реализовал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Через 11 минут нападающий Тэмми Абрахам упрочил преимущество хозяев. В начале второго тайма, на 49-й минуте, форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои установил окончательный счёт.

Лондонский «Челси» набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жоржиньо – 27' (пен)   2:0 Абрахам – 38'   3:0 Хадсон-Одои – 49'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

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