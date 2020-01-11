«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 22-го тура АПЛ

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» определились с составами на матч 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Орье, Алли, Эриксен, Уинкс, Моура, Сон.

Запасные: Ворм, Вертонген, Дайер, Ламела, Ло Чельсо, Сесеньон, Скипп.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

Запасные: Адриан, Филлипс, Уильямс, Лаллана, Шакири, Минамино, Ориги.

Встреча состоится сегодня, 11 января, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».