Ювелирный гол Абрахама — в обзоре матча «Челси» — «Бёрнли»
«Челси» на своём поле разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
На 18-й минуте гости отправили мяч в ворота, но судья не засчитал его из-за офсайда.
Первый гол на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Жоржиньо, реализовавший пенальти.
На 38-й минуте нападающий Тэмми Абрахам удвоил преимущество «Челси». Он точно пробил головой с отскоком от газона после фланговой подачи.
Окончательный счёт во втором тайме на 49-й минуте установил нападающий хозяев Каллум Хадсон-Одои. Он в падении отправил мяч в ворота после передачи с фланга.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Челси», набрав 39 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, а «Бёрнли» с 24 очками — 15-е.
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