Ювелирный гол Абрахама — в обзоре матча «Челси» — «Бёрнли»

«Челси» на своём поле разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.



На 18-й минуте гости отправили мяч в ворота, но судья не засчитал его из-за офсайда.

Первый гол на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Жоржиньо, реализовавший пенальти.

На 38-й минуте нападающий Тэмми Абрахам удвоил преимущество «Челси». Он точно пробил головой с отскоком от газона после фланговой подачи.

Окончательный счёт во втором тайме на 49-й минуте установил нападающий хозяев Каллум Хадсон-Одои. Он в падении отправил мяч в ворота после передачи с фланга.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Челси», набрав 39 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, а «Бёрнли» с 24 очками — 15-е.