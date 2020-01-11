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Роджерс: неутешительный день для «Лестер Сити»

Роджерс: неутешительный день для «Лестер Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:2).

«Сегодня мы не продемонстрировали весь свой потенциал. Обычно мы хороши в обороне. Мы сделали несколько ошибок. Конечно, это был неутешительный день для нас. Мы думали, что завершим матч ничьей, которую, возможно, мы не заслужили.

Не думаю, что у нас были какие-то проблемы с VAR сегодня. Сейчас у нас будет небольшая передышка, чтобы успеть восстановиться и проанализировать ситуацию. Мы должны подготовиться к следующей неделе», — приводит слова Рождерса BBC.

«Саутгемптон» набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (45) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.

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