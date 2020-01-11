Агузаров: новые слухи о проблемах Игнатьева? Мы просто посмеялись с Ваней над этим бредом

Алан Агузаров, представитель нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию, согласно которой «Краснодар» продал игрока в декабре 2019 года, поскольку тот якобы употреблял кокаин.
«Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши. И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого моё время, чтобы занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над всем этим бредом.
Мы рады, что перешли в «Рубин». Всё, что сегодня происходит в «Рубине», — это профессионально, круто и очень интересно. Остаётся играть и стараться приносить максимум пользы клубу. Ваня это и будет делать.
Решение об уходе было общим — как со стороны руководства «Краснодара», так и с нашей стороны. Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я ещё летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 января 2020
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