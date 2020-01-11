«Лацио» обыграл «Наполи» в матче Серии А благодаря голу Иммобиле
В матче 19-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который отправил мяч в ворота «Наполи» на 82-й минуте встречи. Таким образом, римский клуб довёл беспроигрышную серию в итальянской Серии А до 13 матчей кряду. «Наполи» потерпел второе поражение в чемпионате Италии подряд.
Римский «Лацио» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков миланский «Интер». В тройку лидеров входит также туринский «Ювентус» (45).
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