«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с передачи форварда Мохамеда Салаха.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 12 матчей. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).

«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30) занимает восьмое место.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».