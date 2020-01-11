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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с передачи форварда Мохамеда Салаха.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 12 матчей. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).

«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30) занимает восьмое место.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Фирмино – 37'
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