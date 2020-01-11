Эриксен согласовал контракт с «Интером»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером». Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь «Интеру» нужно договориться с руководством «Тоттенхэма» о сумме трансфера. «Шпоры» хотят выручить с продажи 27-летнего датчанина не менее € 20 млн. Чёрно-синие надеются снизить цену.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. Контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» близок к приобретению нападающего «Челси» Оливье Жиру и защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.