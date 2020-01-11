Клопп: обыграть «Тоттенхэм» в гостях — это нечто особенное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).
«Это была очень тяжёлая игра, потому что мы не смогли добиться комфортного преимущества. Если вы играете с таким соперником, как «Тоттенхэм Хотспур», вы не можете завершить игру раньше срока. Алисон всё заставляет выглядеть легко. Но сталкиваясь с одной из лучших контратак в Англии, мы не можем вести себя так легкомысленно.
Благодаря победе я на седьмом небе от счастья, но нужно обсудить и нашу игру. Мы должны были забивать больше голов, это правда. И мы могли забить больше и должны были это сделать, особенно на этом стадионе, встречаясь с такой командой, как «Тоттенхэм Хотспур». Мы до конца оставались сконцентрированными, они шли вперёд. Такой отрезок, какой провели мы, влияет на ритм. Во втором тайме некоторые ребята устали, но мы с этим справились», — приводит слова Клоппа BBC.
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