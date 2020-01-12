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Ван Дейк: «Ливерпуль» может стать ещё лучше

Ван Дейк: «Ливерпуль» может стать ещё лучше
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).

«Мы хотим проанализировать игру и стать гораздо лучше. Мы способны стать ещё лучше. Три очка, завоёванные в матче с «Тоттенхэмом», очень важны для нас. Мы играли со «шпорами», которые являются отличными соперниками. Они выступали в финале Лиги чемпионов. Они болезненно восприняли поражение в финале Лиги чемпионов, они хотят наград. Во втором тайме «шпоры» давили на нас и мешали нам добиться победы.

Лидерство в АПЛ придаёт нам сил, но возможности для улучшения всегда есть. Сейчас мы находимся в отличном положении, но мы можем сделать так, чтобы всё стало ещё легче», — приводит слова ван Дейка BBC.

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