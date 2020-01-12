Хави: тренировать «Барселону» — моя мечта

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной» относительно должности наставника команды.

«Тренировать «Барселону» — моя мечта, не могу этого скрыть. Все знают об этом. Я поддерживаю «Барселону» от всего сердца, но сейчас сосредоточен на «Аль-Садде». Эрик Абидаль (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») — мой друг. Я много раз встречался с ним. Но больше я ничего не скажу. Хочу проявить уважение к «Барселоне», Эрнесто Вальверде и моему клубу. Сейчас я работаю здесь, стараюсь изо всех сил. Рад тренировать «Аль-Садд», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложила Хави контракт до 30 июня 2022 года. При этом сине-гранатовые хотят, чтобы 39-летний специалист сменил Вальверде в самое ближайшее время.